Ilary Blasi "umiliata": "Ma è Totti", beccato in spiaggia con Noemi, così

Se è vero che l'amore tra il "re" e la "regina" di Roma ha cominciato a scricchiolare per colpa di Ilary Blasi, così come ha raccontato Repubblica, è anche vero che Francesco Totti ora non gliene risparmia una. Dagospia pubblica infatti un video che impazza sui social, che ritrae il Capitano a Sabaudia con Noemi Bocchi, la donna per la quale ha messo definitivamente fine al suo matrimonio. Li si vede innamorati nel mare cristallino del litorale pontino, con l'acqua che arriva alla vita, che si guardano in giro circospetti non rendendosi conto di essere ripresi.

Del resto devono stare attenti in un momento come questo, con gli avvocati al lavoro per trovare una soluzione condivisa da entrambi per il divorzio. Sul tavolo di Alessandro Simeone, legale di Ilary, e di Antonio Conte, avvocato di Totti insieme a Anna Bernardini De Pace, c'è ora anche la storia tirata fuori da Repubblica, ovvero che la crisi tra i due sarebbe cominciata per via di alcuni messaggi compromettenti che il Pupone avrebbe trovato sul cellulare della moglie. I due hanno provato a restare insieme per i figli, ma non è andata bene. Dopo un anno da separati in casa Totti avrebbe conosciuto e cominciato a frequentare Noemi. Ora si attende l’esito della battaglia legale che, secondo i ‘rumors’, vedrebbe in Totti il principale sponsor di una separazione consensuale per il bene dei tre figli.