Dritto e Rovescio, "non ce ne sarà un'altra": la profezia di Caprarica dopo la morte della Regina Elisabetta

Antonio Caprarica è uno dei massimi esperti italiani per quanto concerne la famiglia reale inglese. E quindi non stupisce che Paolo Del Debbio lo abbia voluto a Dritto e Rovescio, su Rete4, nel giorno della morte della Regina Elisabetta. Quest’ultima è venuta a mancare all’età di 96 anni, 70 dei quali passati sul trono: le sue condizioni di salute di sono aggravate all’improvviso, con i membri della famiglia che sono subito corsi alla residenza di Balmoral per l’ultimo saluto.

“Resterà regina per sempre - ha commentato Caprarica - perché non ce ne sarà un’altra con le stesse caratteristiche, con il suo senso di servizio e di responsabilità, la sua dignità. Questa è una donna che aveva fatto una promessa a 21 anni, quella di servire il suo popolo fino all’ultimo respiro: ha mantenuto letteralmente questa promessa, dato che il 6 settembre ha nominato il suo quindicesimo primo ministro e poi se n’è andata”.

Nel pomeriggio, quando la notizia della morte non era ancora ufficiale, Caprarica aveva parlato anche con FanPage.it su quello che accadrà dopo la dipartita della regina: “Per tre giorni Londra sarà completamente bloccata poi ci saranno comunque mesi di lutto nazionale tra la morte della sovrana e il nuovo insediamento. Nessuno sa quando sarà incoronato ufficialmente Carlo, quello che è certo è che sarà Re subito dopo il decesso della madre”.