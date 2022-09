Controcorrente, Mughini scatenato sulla Meloni: "Draghiana"

11 settembre 2022 a

A Controcorrente Giampiero Mughini si scatena. L'opinionista nel salotto di Veronica Gentili su Rete 4 spiega qual è la sua posizione su quanto sta accadendo nel nostro Paese. L'economia in ginocchio, le bollette alle stelle, l'inflazione galoppante e il costo della vista che sta letteralmente appiattendo le tasche degli italiani. Mughini affronta il tema dello scostamento di bilancio. Una richiesta che è giunta da più partiti ma che ha trovato al momento la freddezza di palazzo Chigi e i dubbi di Giorgia Meloni. Stare attenti ai conti in vista di cambio di governo è un punto centrale del dibattito politico.

Lo scostamento significa fare nuovo debito e la Meloni in questo momento non appare intenzionata a percorrere questa strada. E così lo stesso Mughini afferma: "È draghiana quanto Draghi. Bisogna fare attenzione agli equilibri di bilancio e di fatto non possiamo dare l'idea in Europa che giochiamo con i miliardi. Sarà probabilmente una soluzione inevitabile, ma noi abbiamo un debito pubblico che incombe in modo pesante sulle nostre teste".

Insomma il dibattito sullo scostamento di bilancio per parare il colpo sulle bollette resta aperto. Bisognerà attendere la prossima settimana quando, come ha detto la Meloni, ci sarà la pausa per un giorno della campagna elettorale proprio per risolvere un problema che sta svuotando le tasche degli italiani.