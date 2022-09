Non è l'arena, Fulvio Abbate su Totti-Blasi: "Cosa accadrà in tribunale", profezia drammatica

12 settembre 2022 a

L'affaire Francesco Totti-Ilary Blasi, ri-deflagrato con clamorosa intensità a causa dell'intervista del Pupone concessa al Corriere della Sera, tiene banco anche a Non è l'Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su Rete 4, la puntata è quella di domenica 11 settembre, giorno in cui l'intervista in questione è stata pubblicata. Un colloquio, firmato da Aldo Cazzullo, che sta facendo discutere. E parecchio. In particolare la vicenda dei Rolex, che Ilary gli avrebbe sottratto, dunque le pesanti accuse sul tradimento, sul fatto che gli avrebbe portato via i figli nei giorni concordati per le vacanze. E chi più ne ha, più ne metta.

E a dire la sua su questa vicenda, ospite in studio da Giletti, ecco Fulvio Abbate, che sceglie un registro fortemente ironico per commentare l'accaduto. "Cristo sarà offesissimo, diciamo subito questo. Questa storia oscura le Torri Gemelle abbattute, la legge elettorale, perfino la Regina Elisabetta deceduta due giorni fa. Siamo già nella dopo-Storia, come direbbe Pasolini", premette.

E ancora, aggiunge Fulvio Abbate: "Noto che sarà una guerra senza esclusione di colpi. E l'oggetto più paradigmatico di questa guerra è il Rolex - insiste sul caso degli orologi -. Dice che si è portata via anche le garanzie dei Rolex, in cambio io me sono preso le borze", afferma scimmiottando l'accento romano-stretto di Francesco Totti. "Ed è giusto che dica borze, è una storia esemplare, umana. Io lo trovo struggente, è un uomo ferito. Gli hanno portato via il pallone da una parte, alla Roma, e ora assiste al di là dei tradimenti che ci saranno stati a questa frattura", conclude un compiaciuto Fulvio Abbate.