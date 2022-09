Non è l'Arena, Sallusti zittisce Cremaschi con una parola: "Torna Giorgia Meloni"

12 settembre 2022 a

Scontro a Non è l'Arena, il talk show di Massimo Giletti su La7 tra Giorgio Cremaschi di Unione Popolare e Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Cremaschi affronta il tema della crisi economica che sta investendo l'Europa e l'Italia. "Il governo Draghi, a mio parere sopravvalutato, dovrebbe intervenire subito sul caro bollette, perché non lo fa? Inoltre bisognerebbe porre la parola fine alla guerra che è la prima causa di questa situazione", afferma Cremaschi. Come è noto in questo momento sul palcoscenico politico di casa nostra c'è uno scontro sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio proprio per far fronte alla crisi energetica e al caro bollette che si sta abbattendo sulle famiglie italiane.

Lo scostamento signifca più debito e dunque la scelta va ponderata.

Ma Sallusti rispondendo a Cremaschi spiega bene come stanno le cose: "Dire tutto ciò dall'opposizione di un piccolo partitino è facile, altra cosa è invece prendere decisioni nell'ambito di un governo. Una cosa però è certa non credo che toccherà a loro decidere, il partito comunista per fortuna non tornerà". Cremaschi ribatte: "Vedremo, vedremo, se continuate così tornerà". Sallusti lo fulmina: "Beh a me sembra che stia tornando Giorgia Meloni, non il partito comunista...".