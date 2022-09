Tagadà, la profezia di Peter Gomez: "Meloni stravincerà ma...", cosa succederà dopo il voto

15 settembre 2022 a

Peter Gomez è intervenuto in collegamento a Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella, e ha fatto la sua “profezia” a dieci giorni dal voto. Il 25 settembre è ormai alle porte, con Giorgia Meloni che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere la favorita dagli italiani. “Do per scontato che vincerà il centrodestra e soprattutto che stravincere la Meloni”, ha dichiarato Gomez.

“Poi secondo me ci troveremo a fare i conti - ha aggiunto - e ci accorgeremo che il centrodestra avrà la stragrande maggioranza dei seggi ma non sarà maggioranza nel Paese”. Tra dieci giorni sapremo se il pensiero di Gomez troverà riscontro nella realtà. Intanto il giornalista del Fatto Quotidiano è intervenuto anche sulla polemica che ha coinvolto Laura Pausini: la cantante si è rifiutata di cantare “Bella Ciao” in una tv spagnola per evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione politica. A poco è servito, dato che il caso è montato comunque.

“La Pausini ha poi spiegato che il fascismo è un vergogna assoluta - ha precisato Gomez - ma credo che il problema di Bella Ciao è che dovrebbe rappresentare tutti gli italiani e invece nel tempo ha assunto un significato diverso. Non credo che la Pausini sia fascista, però capisco che si sta creando un clima per cui in tanti ci pensano e magari decidono di fare come lei”.