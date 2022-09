Reazione a Catena, "chi è Re Carlo": clamorosa gaffe su Rai 1

Francesco Fredella 16 settembre 2022 a

Sembra non essere accaduto nulla, come se il tempo si fosse fermato: a Reazione a Catena, il game show di Rai 1, Carlo è ancora Principe. Eppure dopo la morte della Regina Elisabetta, la scorsa settimana, è diventato Re.

Ma la registrazione della puntata è avvenuta prima dell’8 settembre, data in cui è morta Elisabetta II, giorno in cui Carlo è diventato Re. Cosa è accaduto? Durante il gioco Le Tre e un Quarto, campionesse in carica, affrontano il gioco della zot: in questo modo possono rubare 5 secondi dell’Intesa Vincente alle loro avversarie, Le Copia e Incolla. Però occorre indovinare quello che si nasconde tra Principe e Cardiff. Il termine è Galles. “Principe del Galles è un titolo, non mi ricordo chi è della famiglia reale. (…) E Cardiff è in Galles“, spiega in onda. E Liorni dice: “Carlo d’Inghilterra”. Anche in questo caso si tratta di una gaffe involontaria.

Un errore che non poteva essere calcolato. È il bello della differita. Dopo la morte di Elisabetta II sale al trono Carlo e suo figlio William, che un giorno sarà re, al momento è Principe del Galles. Proprio quello che ha fatto per 53 anni Carlo.

Intanto, continuano le code per rendere omaggio alla regina. Quasi 500 capi di stato: dal presidente americano Joe Biden con la First Lady Jill - che erano stati accolti da Elisabetta a margine del G7 in Cornovaglia un anno fa - all’imperatore del Giappone Naruhito. Ci saranno anche re Filippo del Belgio e i reali d’Olanda, E re Felipe VI di Spagna con Letizia ma anche l’ex regina Sofia con l’ex re Juan Carlos. Poi Alberto di Monaco e Charlène. Dovrebbero arrivare a Londra Ursula Von der Leyen (Commissione EU), Charles Michel (European Council), il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente della Germania Frank-Walter Steinmeier, Jair Bolsonaro (Brasile) e Isaac Herzog (Israele). Oltre a Erdogan (Turchia), de Sousa (Portogallo).