Uno Mattina in famiglia, una clamorosa decisione: cosa torna in trasmissione

Francesco Fredella 18 settembre 2022 a

a

a

Si canta. Anzi: “Canta che ti passa”. Tra le novità della nuova stagione di Uno Mattina in famiglia c’è lo spazio Karaoke, che sta piacendo ai telespettatori. Il pubblico da casa, a mo’ di torneo, partecipa cantando. In studio, nella prima puntata, c’è anche Federica Gentile che sarà riconfermata in questo spazio per tutta la stagione. Un’altra grande novità di questa stagione. La Gentile, direttrice artistica di Radio Zeta e conduttrice di RTL102.5, conosce molto bene la musica dal punto di vista tecnico, ci raccontano che abbia una vera e propria cultura enciclopedica sulla musica ed è per questo che è stata subito arruolata.

"Solita raccomandata": Timperi, clamorosa frecciata in diretta a Monica Setta | Video

Il nuovo spazio, voluto da Michele Guardì, è condotto da Timperi e Ingrid Muccitelli. Al tavolo dei giurati, pronti ad alzare le palette per dare i voti, spuntano anche due volti conosciuti: Gianni Ippoliti e il colonnello Laurenzi, conosciuto dal pubblico per gli esperimenti. Adesso, invece, è lui stesso a sperimentare un nuovo format all’interno di Uno Mattina in famiglia insieme ad altre due giurate, Veronica e Maria. Pronti per un altro giro di canzoni la prossima settimana.