Tu si que vales, insulti Mammucari-Zerbi: "Mort*** tua, che figura di m***", "Ma vaff***"

Riparte Tu si qua vales e, insieme, ripartono le vecchie polemiche sull'asse Teo Mammucari-Rudy Zerbi. Insomma, la prima puntata della nuova stagione - in onda su Canale 5 ieri sera, sabato 17 settembre - prosegue nel solco della tradizione.

A sbottare è Mammucari, che apostrofa Zerbi con queste parole: "Mi hai fatto fare una figura di m*** davanti a tutta Italia". In studio c'era Manuel Battaglia, detto "Roccia", il quale è un campione di braccio di ferro e ha spiegato: "Sono un agricoltore, ma nella vita sono molto forte". Nella sua performance, col braccio legato a una fune e a sua volta legato a una moto, ha tenuto fermo il veicolo a due ruote.

Terminata l'esibizione, Zerbi e Mammucari si sono sfidati a braccio di ferro, Teo era certo di vincere: "Lo distruggo", ha affermato. Peccato che Zerbi sia mancino e Mammucari destro: bel problema, la gara stava per saltare. Ma alla fine Zerbi si è offerto di affrontare Mammucari col braccio debole. Risultato? Vittoria immediata nonostante il braccio debole. Anzi, tre vittorie per Rudy Zerbi.

E Mammucari a quel punto ha sbottato: "Se facciamo le flessioni vinco io, braccio di ferro non c’entra niente con la forza. Facciamo le flessioni, guarda che figura di mer*** mi hai fatto fare davanti a tutta Italia. Alessio Sakara, vero che braccio di ferro non c’entra con la forza? Tu sei un campione e hai perso con Roccia. Mort*** tua", ha concluso il suo sfogo un poco scentrato. Zerbi, per tutta risposta, ha replicato con un roboante "ma vaff***". E la rissa continua.