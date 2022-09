Tagadà, Conte scatenato, raffica di insulti contro Renzi

21 settembre 2022 a

a

a

"Matteo Renzi dovrebbe pentirsi perché è vergognosa questa sua campagna contro i poveri". Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, nella puntata del 21 settembre, replica agli attacchi del leader di Italia Viva sul reddito di cittadinanza come "voto di scambio". "A Renzi non posso che replicare di vergognarsi lui: perché con il suo partito ha votato in Parlamento l'aumento degli stipendi dei dirigenti di Stato che già guadagnano oltre 10 mila euro al mese". E ancora, attacca l'ex premier Conte, Renzi "forse ha interpretato quel decreto aiuti come aiuto agli amici dirigenti dello Stato. E fa la guerra a chi guadagna 500 euro al mese per dar da mangiare ai figli, lui che fa politica da quando aveva i calzoni corti e guadagna 500 euro al giorno", aggiunge Conte.

Qui l'intervento di Giuseppe Conte a Tagadà

Poi, riferendosi a Giorgia Meloni, il leader del Movimento 5 stelle sottolinea: "Che il reddito di cittadinanza non sia la soluzione per la povertà siamo tutti d'accordo, nessun pensa di risolvere così ma mi chiedo: cosa hanno fatto loro in questi anni per le fasce più vulnerabili della popolazione? Perché oggi fanno la guerra ai poveri?".