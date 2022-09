Tagadà, Peter Gomez sconvolge il pubblico: "Ho paura di morire"

22 settembre 2022 a

a

a

Scontro durissimo a Tagadà il talk show di La7 tra il professor Vittorio Emanuele Parsi e il direttore de ilfattoquotidiano.it, Peter Gomez. Al centro del dibattito c'è la guerra in Ucraina e le minacce che sono piovute sull'Occidente da Mosca.

"Cambiamo spacciatore". Peter Gomez scatenato da Giletti, la verità sull'Italia

Minacce che di fatto hanno iniziato a far alzare il livello di allerta nel mondo atlantico per quello che potrebbe accadere tra qualche settimana. Come è noto Putin ha minacciato di utilizzare qualunque mezzo per portare la vittoria a casa e ha già dato il via alla mobilitazione parziale che ha messo in fuga migliaia di russi che si rifiutano di andare al fronte. Il professor Parsi sostiene che dopo l'annuncio del richiamo dei riservisti sono affiorati "segnali interessanti dalla società russa". Infatti le proteste contro Putin si sono susseguite in diverse città. Inoltre sempre Parsi ha aggiunto che quella russa è una "propaganda da oratorio".

"Cosa dicono di Giorgia Meloni all'estero". Gomez, voci dalle sacre stanze: cambia il quadro | Video

Insomma Parsi non vede come concreta e credibile l'estrema minaccia da parte del Cremlino. Al contrario Gomez teme il peggio e rispondendo a Parsi afferma: "Qui si tratta di morire, io ho paura di morire. Temo per la mia vita, parliamo di cose serie. Quando sgancerà il missile non mi importerà di aver avuto ragione". Gomez infatti sostiene al strada del negoziato per poter mettere fine alla guerra: "Militarmente la Russia non può farcela, ma di certo Putin non si arrenderà facilmente".