Silvia Toffanin in lacrime: "Così non ce la faccio"

25 settembre 2022 a

a

a

A Verissimo va in onda forse l'intervista più difficile per Silvia Toffanin, costretta più volte a fermarsi perché ridotta in lacrime. Dalle risate, però, perché davanti a lei ci sono Pio e Amedeo, letteralmente incontenibili. I due comici pugliesi che stanno per tornare su Canale 5 con il loro show cult Emigratis, esempio di irriverenza, politicamente scorretto e cattivissimo gusto (studiato a tavolino), hanno subito preso di mira la regina del sabato pomeriggio di Mediaset, canzonandola per il suo vestito rosa: "Come le Big babol". La Toffanin cerca di scavare nel loro passato, nella loro vita al di fuori della tv: "Cosa sognavate di fare?", domanda sperando in una risposta a cuore aperto. Che arriva, fulminante: "Sognavamo di non dover lavorare, ci siamo riusciti", risponde serissimo Amedeo. E qui la presentatrice crolla, letteralmente: "Non so se così ce la faccio", si scusa con il pubblico asciugandosi gli occhi.

"Sta per arrivare". Gaffe-Toffanin sui funerali, interviene la Buonamici: attimi di gelo



In un momento particolarmente imbarazzante, Pio e Amedeo arrivano a tirare in ballo persino Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset (di fatto, il padrone di casa) nonché marito della stessa Toffanin. "Non facevo niente, e ora mi pagano pure, pensa. Mi paga tuo marito", aggiunge Pio: "Leva i soldi a te per darli a me, incredibile". Di fronte alla battuta dei due foggiani terribili, alla Toffanin non resta che annuire completamente disarmata.

C'è spazio anche per un ricordo di gioventù, un gustoso aneddoto relativo all'arrivo a Roma dalla Puglia, in veste di semplici studenti all'Università. "Maurizio Costanzo era il nostro professore", rivelano ammettendo di esserne sempre stati intimoriti. Oggi, invece, sono tra i comici prediletti proprio di Maria De Filppi, compagna di Maurizio: così è la vita.