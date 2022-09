Stasera Italia, Del Debbio: "Mi gioco tutto", la profezia su Draghi e Meloni

27 settembre 2022 a

a

a

“Non tradiremo l’Italia”, ha assicurato Giorgia Meloni, che si appresta a salire a Palazzo Chigi dopo aver trascinato il centrodestra alla netta vittoria elettorale. La coalizione guidata dalla leader di Fratelli d’Italia avrà un’ampia maggioranza alle due Camere, ma comunque si avvarrà della competenza di Mario Draghi: ne è sicuro Paolo Del Debbio, che è intervenuto a Stasera Italia, la trasmissione di Rete4 condotta da Barbara Palombelli.

"Perché ha perso": Ghisleri, quattro parole per cancellare Enrico Letta

“La Meloni - ha dichiarato - farà di tutto affinché Draghi abbia un ruolo internazionale molto importante, ci gioco quel che volete”. Poi Del Debbio ha analizzato la sconfitta della sinistra e in particolare del Pd, che Enrico Letta ha portato sotto la soglia psicologica del 20%: “In politica non si può ragionare pensando di essere tutti leader, come è successo nel centrosinistra. Speravano in un risultato che non poteva essere. Pure il rifiuto di stringere un’alleanza con il Movimento 5 Stelle è stato un errore, Letta ha scelto di perdere”.

"Cosa devono fare Renzi e Calenda": Minoli, pazza-idea per la Meloni

“Il campo largo non c’era - ha insistito Del Debbio - sapeva benissimo Letta che così avrebbe perso e questa cosa per me è francamente incomprensibile. In politica si dovrebbe ragionare su ciò che è possibile, vero su un’alleanza che il Pd poteva fare per evitare - ha chiosato il giornalista di Mediaset - una sconfitta del genere”. Tornando a Draghi, anche secondo Giovanni Minoli potrebbe ancora avere un ruolo: “La Meloni è stato il grande alleato esterno di Draghi, ha fatto opposizione leale e costruttiva, lo ha aiutato a superare molti ostacoli. Penso che Calenda e Renzi potrebbero fare lo stesso con la Meloni”.