Tagadà, Padellaro: "La sorpresina della Meloni", cosa sa

27 settembre 2022

“Giorgia Meloni in questo momento starà studiando i conti e starà preparando qualche sorpresina”. È la ‘profezia’ di Antonio Padellaro, che è intervenuto in collegamento a Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella. “Il risultato elettorale è stato chiaro e netto - ha dichiarato il giornalista del Fatto Quotidiano - la Meloni si trova a gestire tutto il campo del centrodestra, mentre l’opposizione è ridotta male, essendo spaccata in tre tronconi”.

“Non so se - ha continuato Padellaro - l’opposizione riuscirà a concordare un’azione e in che modo. Meloni è quindi nelle condizioni migliori per governare il Paese, la domanda è cosa farà: ci sono delle scadenze inevitabili, la prima riguarda il bilancio dello Stato, dovrà dare delle indicazioni che serviranno soprattutto agli italiani per capire che cosa chiederà al nostro Paese e per fare cosa. Poi è molto importante l’aspetto europeo: oggi Gentiloni ha ricordato che sta arrivando un’altra tranche da 21 miliardi, dopodiché il governo dovrà dare garanzie per ottenere altri soldi”.

Secondo Padellaro, al nuovo governo occorreranno 40 miliardi per intervenire sulle emergenze: “Una parte di questi soldi la Meloni li prenderà dal reddito di cittadinanza. Io sono molto curioso di capire come verrà declinata questa riforma del reddito. La Meloni in questo momento starà studiando i conti e starà preparando qualche sorpresina”.