DiMartedì, Serracchiani contro Dragoni: "Non rispetta i morti", si scatena l'inferno

28 settembre 2022 a

a

a

Scontro accesissimo da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 27 settembre, tra Debora Serracchiani e il giornalista Fabio Dragoni sul green pass: "Lei dovrebbe avere più rispetto per quelle regole che sono state prese", tuona la capogruppo del Pd alla Camera. "Nessun rispetto, nessun rispetto", la interrompe Dragoni. "Che lei non abbia rispetto per i morti è chiaro a tutti", ribatte la Serracchiani. A quel punto interviene il conduttore Giovanni Floris che minaccia i due litganti: "Devo abbassare i microfoni dello studio".

Qui lo scontro tra Serracchiani e Dragoni a DiMartedì

"Li vedete questi": Mario Giordano scatenato, la frase che travolge mezzo governo

Ma la Serracchiani non ci sta: "Basta dirgli di non interrompere", precisa stizzita. Quindi la dem può proseguire nel suo ragionamento: "Se non ci fosse stato quel piano vaccinale e la determinazione del Pd e fortunatamente anche di altri - che si sono giocati anche un pezzetto di consenso - penso che bisogna avere rispetto perché se non avessimo preso quella decisione il numero dei morti sarebbe stato molti più alto".

Ma Fabio Dragoni insiste sul fatto che l'obbligo vaccinale contro il Covid e l'introduzione del green pass non siano stati dei buoni provvedimenti: "Bisogna avere rispetto delle persone, non delle regole", conclude il giornalista.