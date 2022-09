PiazzaPulita, "braccio nel cu***". Formigli scandaloso contro Salvini: nessuno si indigna?

30 settembre 2022 a

a

a

PiazzaPulita ha dedicato un approfondimento alle difficoltà della Lega emerse dalle urne domenica 25 settembre. Il partito di Matteo Salvini ha pagato a caro prezzo il governo con i 5 Stelle e soprattutto quello di unità nazionale con Mario Draghi: persino in Veneto gran parte della base del Carroccio ha deciso di votare altro, ovvero Giorgia Meloni. Un tema in cui, ovviamente, Formigli e la sua trasmissione a senso unico ci sguazzano.

"Meloni fascista? Lei...". La sparata di Laura Boldrini. la De Girolamo impazzisce | Video

“In Veneto la Lega crolla - è l’introduzione del servizio di Alessio Lasta per la trasmissione di La7 condotta da Corrado Formigli - è più che doppiata nei voti da Fratelli d’Italia, superata anche dal Pd. Salvini non controlla più la base”. La principale contestazione che gli viene rivolta è di essersi “dimenticato di artigiani, lavoratori e partite iva, mentre le bollette della luce sono alle stelle”. Pure i dirigenti locali vengono descritti come in sofferenza: “Se non torniamo a intercettare il territorio - è l’opinione diffusa - siamo destinati a morire”.

Il punto però è che il servizio di PiazzaPulita è iniziato con una scena che ha scatenato l’ironia dei social. Oltre che un moto di indignazione: l’inviato di La7 si trova in una stalla, con uno dei lavoratori che ha un braccio infilato nel didietro di una mucca. “Il braccio nel c*** è significativo del momento politico della Lega”: una “fine analisi politica”, così come commenta un utente sui social, postando il frame del momento in cui l'allevatore si produce in simile frase. E - attenzione attenzione - quel tweet è stato rilanciato anche dall'account ufficiale PiazzaPulita, con tanto di scritta in sovrimpressione. E provate soltanto a immaginare se avessimo fatto noi, o altri media che Formigli & Co giudicherebbero col ditino alzato, qualcosa del genere. Ecco, immaginate cosa sarebbe successo...