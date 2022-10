Domenica In, Asia Argento: "Smettila di rompermi", Venier sotto-choc

02 ottobre 2022 a

a

a

Asia Argento è stata ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, su Rai1. L’attrice ha affrontato un argomento molto delicato: quello riguardante Anthony Bourdain, ex compagno morto suicida nel 2018. Il prossimo 11 ottobre uscirà la sua biografia, che però non è autorizzata: i familiari avevano espresso parere contrario. “La vita mi ha bastonata”, ha esordito amaramente la Argento.

"Farà chiarezza, dirà tutto": Venier scatenata, chi porta in studio a Domenica In

“Soffriva di depressione da tempo - ha spiegato - quando stai così male cerchi solamente qualcosa che possa darti sollievo, che possa fermare il tuo malessere. Il suicidio è la risposta al dolore”. Tra l’altro la Argento si è trovata suo malgrado in mezzo ad alcune polemiche, perché è trapelato il contenuto dell’ultimo messaggio inviato a Bourdain: “Smettila di rompermi”. L’attrice ha allora colto l’occasione offertale dalla Venier per fare chiarezza su quanto accaduto: “Lui soffriva di depressione, io in quel periodo ero felice perché avrei iniziato X Factor”.

"Diffidata". Mara Venier blocca tutto: panico in Rai, il nome che non doveva fare

“Se avessi continuato a rispondergli - ha aggiunto - il mio umore ne avrebbe risentito”: Tra l’altro il loro rapporto era piuttosto particolare, dato che formavano a tutti gli effetti quella che si definisce una coppia aperta. Una tipologia di relazione che oggi la Argento non ripeterebbe più: “Non può funzionare per una come me”.