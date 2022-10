Belve, Noemi Letizia diserta all'ultimo? Pare che... indiscrezioni esplosive

04 ottobre 2022 a

Noemi Letizia a Belve? A parlare del caso è Giuseppe Candela su Dagospia: "La ricordate? Nel 2009 fece scalpore la presenza a sorpresa di Silvio Berlusconi, ai tempi presidente del Consiglio, alla festa dei suoi 18 anni". Quell'episodio trasformò la studentessa di Portici in un personaggio mediatico. Oggi la Letizia, 31 anni, è mamma e crea contenuti su TikTok. Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia, avrebbe dovuto partecipare come ospite alla nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Ma poi qualcosa sarebbe andato storto.

"Doveva essere tra gli ospiti della nuova stagione di Belve, un colpo a sorpresa per il programma in onda su Rai2 dal 1° novembre - si legge su Dagospia -. L'accordo tra la trasmissione condotta da Francesca Fagnani e Letizia era stato chiuso ad agosto, si era lavorato anche sulle autorizzazioni per l'ingresso del suo ultimo figlio dietro le quinte, prenotato l'albergo e fissata la data. Registrazione prevista venerdì 7 ottobre. All'improvviso il clamoroso dietrofront".

A questo punto Candela si chiede cosa possa essere successo: "Cosa ha fatto cambiare idea a Noemi a tre giorni dalla partecipazione? Un ripensamento dopo le elezioni (vinte dal centrodestra) o la volontà di non esporsi più sulla vicenda?".