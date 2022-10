Striscia la Notizia, bomba su Donzelli di FdI: spunta una (strana) foto

07 ottobre 2022 a

Siamo a Striscia la Notizia, la puntata del tg satirico è quella trasmessa su Canale 5 nella serata di ieri, giovedì 6 ottobre. Ed eccoci al consueto servizio sui sosia. In questo caso, la banda di Antonio Ricci ha individuato il sosia di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale per l'organizzazione di Fratelli d'Italia, uno dei fedelissimi di Giorgia Meloni.

"Vanessa devo dirti una cosa. Devi sapere che secondo alcuni modelli matematici, su 8 miliardi di persone circa lo 0,11% ci sono di probabilità di avere un gemello sconosciuto. E un nostro telespettatore ne ha trovato uno...", afferma Alessandro Siani rivolgendosi a Vanessa Incontrada e lanciando il servizio.

"Il nostro segnalatore dev'essere un esperto di fisiognomica...". Ed eccoci dunque al sosia o presunto tale di Giovanni Donzelli: "È separato alla nascita con il grande Nino Formicola, in arte Gaspare, spalla dell'indimenticabile Zuzzurro. Stessa fronte, stessa canappia, stesso sguardo affamato di gloria". Per inciso, quando Enrico Lucci raggiunge Donzelli per informarlo della somiglianza, il meloniano con un sorriso fa presente che non è certo la prima volta in cui viene accostato a Gaspare.