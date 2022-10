Striscia la Notizia, che fine ha fatto Di Maio: come lo hanno beccato

06 ottobre 2022 a

Striscia la Notizia è ripartito con la conduzione di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Ovviamente come in ogni edizione della storica trasmissione di Canale 5 non può mancare la satira politica: e allora spazio all’ironia dei social e della rete in generale, dove stanno spopolando meme sul toto-ministri, ma anche sulla situazione del Pd e del terzo polo.

Dopo una serie di meme su Matteo Salvini e il “Romanzo Viminale” con Giorgia Meloni, Striscia la Notizia ha tirato fuori una presa in giro anche per Luigi Di Maio. “I have a drink”, esclama l’ex grillino - rimasto fuori dal Parlamento in questa tornata elettorale - che viene raffigurato al posto di Martin Luther King. “Questi meme fanno sorridere e anche riflettere, soprattutto sul tipo di Paese che siamo”, ha chiosato Siani. Inoltre sempre a Di Maio è stato dedicato un servizio in cui viene ricostruita la sua giornata tipo.





A proposito di Di Maio, i suoi ultimi giorni da ministro degli Esteri si stanno rivelando piuttosto intensi, dato che è esploso il caso di Alessia Piperno, 30enne italiana arrestata una settimana fa a Teheran e rinchiusa nel carcere di Evin. Di Maio ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo iraniano Hossein Amirabdollahian, ma al momento non si registra alcun passo in avanti. La donna italiana rischia grosso: può essere accusata persino di spionaggio.