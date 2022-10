Striscia la Notizia, "se Gegia è psicologa...": demolito il GF Vip, caos a Mediaset

Francesco Fredella 06 ottobre 2022 a

Gegia ancora una volta nel mirino di tutti dopo le sue frasi choc al GfFVip. Lei, psicologa iscritta all'albo, non ha trattato bene Marco Bellavia (concorrente che ha mollato tutto dopo essere stato bullizzato da alcuni vipponi).

Adesso contro Gegia si scaglia anche Alessandro Siani, comico e conduttore di Striscia la notizia. Gegia, all’anagrafe Francesca Carmela Antonaci, durante l'attesa puntata di stasera potrebbe essere di nuovo al centro dell'attenzione mediatica. Prevista una burrasca in tv. Lei, che non è stata nemmeno toccata dai provvedimenti, pare che non sia amatissima in Rete. E del Grande Fratello vip, adesso, se ne occupa anche Antonio Ricci nel Tg satirico più famoso di sempre, Striscia la notizia.

Siani non risparmia nulla nei confronti di Gegia e scomoda pure Vladimir Putin. “Se Gegia è psicologa, allora Putin è un mediatore amabile, è una persona squisita, è un Premio Nobel per la Pace. Ma dove siamo arrivati?”, dice l'attore napoletano. Bellavia, invece, secondo le ultime indiscrezioni, farà ritorno nel programma con delle “rivelazioni clamorose” al Grande Fratello vip. E Signorini potrebbe incassare un altro 25 %, come è accaduto nell'ultima puntata durante la quale ha steso tutti. Stasera la Rai potrebbe correre ai ripari per cercare una contromossa.