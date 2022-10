Striscia la Notizia, "clicca qui": conto corrente svuotato, occhio alla truffa

05 ottobre 2022 a

Marco Camisani Calzolari di Striscia la Notizia ci mostra nuovi tentativi di phishing sempre più diffusi: messaggi con all'interno link che mirano a ottenere i dati personali e bancari per rubare soldi. Uno di questi è un "sms che circola da molto tempo e appare mandato da una banca - spiega l'inviato del tg satirico - ci informa che un dispositivo non riconosciuto ha fatto l'accesso da Lugano al nostro conto corrente online e ci comunica se vogliamo disconoscere questa operazione, per farlo dobbiamo cliccare su un link pieno di lettere e numeri".

"Attenzione, è una truffa - prosegue Calzolari - se fosse davvero la banca a scriverci non userebbe un link di questo tipo, ma visualizzeremmo il suo link ufficiale col suo nome scritto bene". L'inviato specifica anche che "le banche solitamente non comunicano informazioni di servizio di questo tipo tramite sms". Infatti "se apriamo il link finiamo su una pagina web che simula l'interfaccia grafica del sito ufficiale della banca ma che in realtà è una trappola".

Il servizio di Striscia la Notizia

Calzolari, quindi, mette in guardia i telespettatori: "Attenzione, non inseriamo le credenziali che ci vengono richieste su questo sito, altrimenti le daremo in mano ai truffatori che potranno accedere direttamente al nostro conto".