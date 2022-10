Non è l'Arena, "follia": cosa state vedendo, è polemica

09 ottobre 2022 a

Si parla del caro energia e dell'emergenza bollette a Non è l'Arena. Qui, nella puntata in onda domenica 9 ottobre su La7, Massimo Giletti torna sul rigassificatore di Piombino. Sono, infatti, sempre più in aumento le proteste dei cittadini che non accettano l'idea di tamponare il taglio delle forniture russe con un rigassificatore nel porto della loro città, a pochi passi dalle abitazioni. E così il conduttore ha deciso di vederci più chiaro, mandando un inviato sul posto.

Dal servizio si vede subito come molti abitanti della zona si dicano contrari: "Il rigassificatore va lì - spiega Ugo Preziosi del comitato "La Piazza Val di Cornia-, vicinissimo alle case, a neanche 800 metri". E ancora: "Qui passano più di 150 navi che portano d'estate i turisti all'isola d'Elba".

Ma non solo, perché si trova d'accordo con Preziosi anche Maria Cristina Biagini, del "Gruppo Gazebo 8 giugno". "Un rigassificatore qui - tuona - è una follia. Piombino è poco più che un paese e il porto è estremamente piccolo". La Biagini punta poi il dito contro lo Stato: "Dal 2014 dentro le acciaierie non è stato bonificato un solo metro quadrato, quindi come si fa a fidarsi?".