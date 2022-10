Non è l'Arena, Wanna Marchi insulta Telese: "Scioglipancia", inferno in tv

10 ottobre 2022 a

Scontro durissimo a Non è l'Arena tra Wanna Marchi, Stefania Nobile e Luca Telese. Il conduttore di In Onda ha puntato il dito contro le due tele-venditrici che per anni hanno riempito gli schermi delle tv private per poi finire in carcere per truffa. "Io sono contento che siano qui", premette Telese. Poi lo stesso Telese affonda il colpo: "La cosa che mi chiedo è come si possano truffare dei poveretti. Avete scelto di fare una banca dati per poi colpirli e alcuni mandarli in rovina. Gli avete preso anche 500mila euro".

Su questa frase scoppia il pandemonio in studio. Infatti la reazione di Stefania Nobile è veemente e si abbatte su Telese: "Mi dica lei se ha mai visto un povero con 500mila euro". In studio si scatena il caos, si al archi che la Nobile cominciano a urlare attaccando Telese. A fatica Giletti riesce a riportare il sereno. Poi arriva l'affondo della Marchi: "Guardi signor Telese, forse a lei serve uno "scioglipancia". Il riferimento è a uno degli storici prodotti venduti da Wanna Marchi tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta. A questo punto Telese chiude la discussione con una frase amara: "Noto che lei è molto brava ad uscire dall'angolo...".

La trasmissione e il dibattito sono poi proseguiti senza ulteriori scossoni.