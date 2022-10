Dritto e Rovescio, profezia di Mieli: "Vi dico cosa accadrà al centrodestra"

13 ottobre 2022 a

Paolo Mieli a Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4 non usa giri di parole: "Il governo da domani verrà messo in sella in modo ordinato". Lo storico ed editorialista del Corriere analizza quanto accaduto oggi a Palazzo Madama e fa una rilfessione precisa: "Quello che è successo rappresenta una sorta di infarto per il centrodestra. Questa notte metteranno tutto ciò che serve per curare il malato".

Poi fa la sua profezia: "Sono pronto a tornare qui - dice, rivolgendosi a Del Debbio - per mettere la testa nel cappio, ma vi dico che da domani il centrodestra metterà in sella in modo ordinato il governo e tutte le caselle e Giorgia Meloni potrà occuparsi senza problemi dell'emergenza bollette e dei nodi da sciogliere sul fronte dell'Economia".

Insomma, secondo Mieli, lo scivolone del centrodestra sull'elezione di La Russa con i voti mancanti di Forza Italia ha paradossalmente rafforzato la coalizione che avendo intuito il rischio di una grave spaccatura troverà l'unione e la compattezza già da domani con l'elezione del presidente della Camera. Il candidato in pole position è il leghista Lorenzo Fontana.