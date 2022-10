Non è l'arena, scontro tra Telese e Sallusti: "Hai detto una ca***"

17 ottobre 2022 a

Si parla delle tensioni nel centrodestra tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, nella puntata del 16 ottobre, e Alessandro Sallusti e Luca Telese si scontrano in diretta: "La Germania ha messo sul piatto miliardi per resistere alla crisi e noi non facciamo il governo perché Berlusconi vuole la Ronzulli e vuole essere coperto alla Giustizia...", tuona Telese "Ti comunico che non è possibile fare il governo finché non sono espletati una serie di passaggi istituzionali", ribatte il direttore di Libero. "Non ci devi spiegare la rava e la fava. Capisco che sei sulle uova, sei in difficoltà, devi scegliere tra mamma e papà", attacca ancora Telese. "Non me ne frega niente, non sono in difficoltà. Sto dicendo che non devi dire bugie, non stanno perdendo tempo. Semplicemente hai detto una cazz***. Punto", contrattacca Sallusti.

Qui lo scontro in diretta a Non è l'Arena tra Alessandro Sallusti e Luca Telese

"C'è un leader che dice che la Meloni è presuntuosa e con lei non si può discutere", tuona Telese. "Oggi sul mio giornale ho scritto un articolo in cui ho detto sostanzialmente che Meloni e Berlusconi hanno rotto i cogli***", conclude Sallusti. "Direi che è una sintesi perfetta", commenta Giletti.