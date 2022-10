Non è l'arena, Cacciari: "Chi vorrebbe mettere la Meloni nel governo"

16 ottobre 2022 a

Si parla delle tensioni del centrodestra da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, nella puntata del 16 ottobre e Massimo Cacciari intervistato dal conduttore osserva che "si tratta di una coalizione debolissima, al di là della vittoria elettorale della Meloni che non si discute, la Meloni non ha una maggioranza analoga all'interno delle camere. È dunque nella condizione di dover trattare con Salvini e Berlusconi". Quindi, prosegue il filosofo, "è una leadership forte dal punto di vista del risultato elettorale ma politicamente è ancora fragile e soprattutto andrà misurata sulle scadenze drammatiche per il Paese".

Qui l'intervista di Massimo Giletti a Cacciari su La7

Il problema insomma, per Cacciari, "non è tanto la Meloni ma le scadenze che lei e la sua coalizione dovranno affrontare e mi pare che la Meloni sia consapevole di questo. Sono convinto che la Meloni, se avesse potuto fare da sola, avrebbe messo per il 50 per cento nel governo tutti tecnici super partes, è l'unica ad avere interesse a riuscire bene. Sa benissimo che le scadenze sono drammatiche, nessuno si augura di governare l'Italia nei prossimi mesi. Il problema non è la volontà della Meloni ma la sua posizione che è fragile".