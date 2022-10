Meloni, Gad Lerner: "Una donna a sua disposizione, vi ricordate Rosy Bindi?"

16 ottobre 2022 a

Gad Lerner, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 16 ottobre, interviene sulle tensioni nel centrodestra tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi che ci sono state nei giorni scorsi dopo il biglietto del Cavaliere in cui definiva la leader di Fratelli d'Italia una persona "arrogante, supponente e offensiva" e il "vaffa" al neo eletto presidente del Senato Ignazio La Russa. "Meloni contro Berlusconi? Mi ha ricordato la frase di Rosy Bindi quando gli disse che non era una donna a sua disposizione", spiega Lerner. "È una leader che ha preso i voti e che dice a Berlusconi che non è più il proprietario del centrodestra".

Domani 17 ottobre la leader di Fratelli d'Italia e il presidente di Forza Italia si incontreranno in via della Scrofa, nella sede di FdI per appianare la situazione secondo quanto riportano fonti dei due partiti. Oggi tra Berlusconi e Meloni ci sono stati dei contatti telefonici.