Giannini: "Meloni sulla strada giusta. Ora disinneschi il cortocircuito"

Massimo Giannini, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai tre, nella puntata del 16 ottobre, afferma di aver apprezzato le dichiarazioni di oggi di Giorgia Meloni. "La Costituzione italiana è fondata sull'antifascismo e questi valori non li dobbiamo dimenticare", premette il direttore de La Stampa, "dire da parte della leader di Fratelli d'Italia che quegli orrori antisemiti non si devono più verificare, è la strada giusta per mettersi alle spalle questa storia", dice riferendosi alle parole della Meloni nell'anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma.

Poi, rispetto alle tensioni che ci sono state in questi giorni nel centrodestra, tra la leader di Fratelli d'Italia e il presidente di Forza Italia, Giannini sostiene che "la frattura che si è creata tra Salvini, Berlusconi e Meloni su tutti i dossier che riguardano la nuova maggioranza e il governo, a partire da quel voto su Ignazio La Russa, non è un buon viatico per l'inizio della legislatura".

A questo punto, conclude il direttore de La Stampa, "è chiaro che più la Meloni allarga la sfera dei ministri competenti e tecnici, più riduce lo spazio per gli appetiti dei politici. È questo il cortocircuito che Meloni deve adesso disinnescare".