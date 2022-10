Natalia Estrada, indiscrezione bomba: torna in tv. Ecco dove e quando

Francesco Fredella 17 ottobre 2022 a

a

a

La sai l'ultima?, Il ciclone: Natalia Estrada, showgirl anni Novanta, viene ricordata da tutti per queste due grandi partecipazioni. Poi stop. Non si sa più nulla di lei, che sembra essere scomparsa dai radar della televisione. Ora, stando all'anticipazione di TvBlog, potrebbe tornare in video. E sarebbe una clamorosa novità. Nessun programma mordi e fuggi, nessun reality: la showgirl spagnola sarebbe pronta a calcare il palco del Festival di Sanremo 2023. Proprio così: Amadeus la vorrebbe su quel palco. Occorre chiarire in quale veste: la Estrada, che è stata sposata in passato con Giorgio Mastrota, ha una carriera alle spalle da ballerina, attrice e presentatrice. Quindi potrebbe essere co-conduttrice al fianco di Amadeus? Mistero. Non dimentichiamo, però, il vecchio sogno di Amadeus: rilanciare in tv le vecchie glorie del passato.

"Ti do due calci nel c***o". Disastro-Zanicchi, rivolta contro Mara Venier | Video



Eppure, la showgirl aveva confermato di non voler affatto tornare in tv. “Anche se ricevessi un’offerta pazzesca, un programma sui cavalli oppure uno show importante, mi spaventa il contorno: tornare in città, il traffico, le perdite di tempo, le riunioni infinite, le ore in sala trucco. Il mio stile di vita attuale non ha prezzo. Tanti mi dicono: 'Tu sei matta', ma per me sono matti gli altri", aveva raccontato.

Ballando, l'ira di Marta Flavi contro la Carlucci: un'accusa pesante



La Estrada, da anni ormai, ha lasciato il mondo caotico della tv per dedicarsi all’equitazione. Oggi gestisce un maneggio insieme al compagno Andrea Mischianti, conosciuto 16 anni fa a una manifestazione a Roma. “Il matrimonio burocratico non ci interessa, non serve”, aveva dichiarato tempo fa.