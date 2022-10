Porta a Porta, Vespa durissimo contro il Tg1: esplode il caso in Rai

21 ottobre 2022 a

a

a

Tensione altissima in Rai. Dopo il caso Fiorello-Tg1 - risolto con il trasloco dello showman nel daytime mattutino di Rai 2 con buona pace della direttrice Monica Maggioni - ad agitare Viale Mazzini sono le dirette sulla nascita del nuovo governo. Come riporta Tvblog, tutti vogliono il loro spazio. E così, il Tg1 copre le notizie sostituendosi a La vita in diretta mentre Bruno Vespa nell'ultima puntata di Porta a Porta andata in onda dopo il primo appuntamento della fiction Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso e prima di dare la linea all’edizione notturna del telegiornale, si toglie qualche sassolino: "Adesso c’è il Tg1. Io amo il Tg1 e quindi annuncerò sempre il Tg1. Qualche conduttore non ci ama e quindi finito il telegiornale dicono 'Ci vediamo domani mattina' come se la serata fosse finita. Noi invece amiamo il Tg1 e lo annunciamo". Quindi tira la bordata finale: "Preghiamo il Tg1 di stare nei limiti di tempo che sono stati concordati, senza sforamenti che ormai sono quotidiani".

L'edizione notturna del Tg1 va quindi in onda. Dovrebbe durare 4 minuti, come segnala la guida Rai Play, in realtà finisce sei minuti e mezzo dopo. La conduttrice Barbara Carfagna non fa cenno alla polemica sollevata da Vespa e ancora una volta senza citare Porta a porta conclude con un secco: "Ed è tutto dal Tg1, buonanotte".