Propaganda live, "gli anni dei cani". Meloni, Cav e Salvini nel mirino

Giorgia Meloni,. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono finiti nel mirino di Diego Bianchi a Propaganda live, su La7, nella puntata del 21 ottobre. Ieri infatti è partito il governo Meloni che ha ottenuto l'incarico dal presidente Sergio Mattarella. Un esecutivo, quello guidato dalla leader di Fratelli d'Italia che evidentemente non piace alla trasmissione che per tutta la puntata attacca la Meloni e i suoi alleati. Uno di questi momenti è ben rappresentato dal cartoon del Genio Makkox intitolato: "Gli anni dei cani".

A sparare contro la neo premier è stata invitata anche l'attrice Kasia Smuniak da sempre molto critica nei confronti di Giorgia Meloni alla quale ha sempre preferito, come donna e politica, Emma Bonino, della quale ha sostenuto anche sui social la candidatura. Interrogata sul fatto che la nuova presidente del Consiglio è donna, la Smutniak ha commentato: "Io non ne farei una questione di genere, di maschile o femminile. Mi sarebbe piaciuto vedere una donna che combatte per i diritti delle donne, che non metta in discussione i diritti già acquisiti, una donna che ha una certa sensibilità per l'inclusione e con l'apertura mentale alla guida del governo".