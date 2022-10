Fuori dal Coro, Mario Giordano "sospeso per tre mesi": terremoto a Mediaset

22 ottobre 2022 a

Mario Giordano non sarà in onda su Rete4 con Fuori dal Coro nei prossimi tre mesi. A darne notizia è il sito Calcio e Finanza, che però non spiega i motivi di tale stop: allora ha provato a farlo Giuseppe Candela sul Fatto Quotidiano. Di certo la “sospensione” di Giordano può avere dei significati importanti dal punto di vista politico, ma anche da quello aziendale.

Fuori dal Coro sarà in onda fino al 13 novembre e non fino al 13 dicembre, come inizialmente previsto: tornerà poi direttamente nel 2013, a partire da martedì 14 febbraio. Un’assenza lunghissima, che di certo non può essere legata agli ascolti, sempre buoni per quanto concerne il talk show di Giordano. Che la lunga sospensione possa dipendere dall’atteggiamento sopra le righe del giornalista? Ma d’altronde la sua trasmissione va forte proprio per questo, ovvio per il modo in cui si occupa di politica, economia e cronaca.

“Una pausa a tempo - si domanda Candela - o l’avvicinamento a una cancellazione definitiva? Fonti Mediaset ben informate escludono a FqMagazine la chiusura di Fuori dal Coro, pur confermando la sospensione della programmazione per tre mesi, e assicurano il ritorno in onda. Le ragioni sarebbero soprattutto di natura economica. L’unico talk politico del prime time di Rete4 in onda da Milano ha costi più elevati proprio per la messa in scena, per il cast fisso che comprende figuranti e ballerini, oltre ai costi che si sostengono per la realizzazione degli sketch che generano ilarità e critiche”.