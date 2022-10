Che tempo che fa, "cosa preparano": da Fazio, 30 minuti di fango contro il governo

24 ottobre 2022 a

Passano gli anni ma il Dna di Che tempo che fa di Fabio Fazio non cambia. Il programma è interamente declinato su una matrice rossa che va a colpire l'avversario di centrodestra di turno e da sabato si chiama governo Meloni. Ed è così che il "mastino" della sinistra posizionato su Rai 3 a poche ore dal giuramento ha fatto il suo "dovere", mettere nel mirino il nuovo esecutivo con una narrazione da incubo di quello che potrebbe accadere per circa 30 minuti in prima serata davanti a milioni di italiani. Il compito che viene affidato agli ospiti in studio, tra cui Ferruccio De Bortoli e Massimo Giannini.

In pochi istanti viene dipinto un quadro horror dell'Italia con l'arrivo del governo di centrodestra. Il più scatenato è di certo Massimo Giannini che afferma: "Sono molto preoccupato. Questo governo userà una faccia amica dell'Europa e della Nato per poi fare da destra dura e pura dentro le mura di casa. Quello che accadrà è una polacchizzazione del nostro Paese. Uno Stato saldamente ancorato alla Nato che però al suo interno potrebbe vivere una stagione di pesante regressione sul fronte dei diritti con una destra xenofoba al governo". Peccato che nessuna di queste cose dette da Giannini si tramuterà in realtà e non stiamo qui a spiegare il perché. Ma l'affondo più pesante arriva a stretto giro da parte di De Bortoli.

La domanda di Fazio è sempre la stessa: "Cosa la preoccupa di più dopo il giuramento del governo di centrodestra?". La risposta è di quelle pesanti: "Credo che la cosa che mi preoccupa di più è la possibile rivisitazione della Carta costituzionale. Una rivisitazione che va a toccare la norma che regola la sovranità del diritto comunitario su quello nazionale. Di fatto preparano una Italexit". Insomma secondo i soloni ospiti di Fazio in poche settimane vivremo in uno Stato in cui verranno limitati i diritti e in un Paese fuori dall'Europa. Balle gratuite in prima serata con l'obiettivo di terrorizzare gli italiani per evitare di rosicare ancora dopo la vittoria del centrodestra.