Iva Zanicchi, "secondo me rosicano". Bomba su Berlusconi e Salvini

Iva Zanicchi è sempre stata una berlusconiana convinta ma ora fa il tifo per Giorgia Meloni. Ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai tre, nella puntata del 25 ottobre, la cantante ha infatti dichiarato: "Forse Silvio Berlusconi e Matteo Salvini rosicano un po’, Giorgia Meloni è forte e ha un bel carattere. Amo Berlusconi, l’ho sempre ammirato e stimato. Quando è sceso in politica era davvero desideroso di aiutare il nostro Paese".

Ora però, ha proseguito la Zanicchi, "mi piace la Meloni, la sua intelligenza e preparazione, come si è posta. Spero possa governare bene anche se non sarà facile: governare questo Paese è quasi impossibile. Lei è donna ed è anche intelligente e capace". E pure Ilaria D'Amico ha lasciato la Berlinguer di sasso: "Da una donna ci si aspetta sempre qualcosa in più. Il discorso di Giorgia Meloni mi ha emozionato. Ha avuto riferimenti larghi anche rispetto alla sua provenienza. Ha sgomberato il campo da alcuni temi come gli autoritarismi".

Un elogio che è stato di fatto condiviso anche da Mauro Corona, lo scrittore ospite fisso della Berlinguer. Anche lui infatti si è espresso a favore della neo presidente del Consiglio: "Giorgia Meloni ha coraggio ed è orgogliosa: sono sicuro che farà di tutto per realizzare le cose che ha promesso di fare".