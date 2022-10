Memo Remigi e la palpata, bomba Striscia: il precedente che imbarazza la Rai

Francesco Fredella 28 ottobre 2022 a

Una polemica incontenibile, che vede al centro Memo Remigi. Fino a poche ore fa era ospite fisso di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone. Ma il suo gesto, assurdo e ingiustificabile, gli è costato il posto di lavoro. Remigi palpeggia Jessica Morlacchi in diretta. Una scena assurda, che avviene venerdì scorso e che solo poche ore fa è diventata pubblica dopo il tam tam sui giornali e siti.

La Bortone interviene dicendo che aveva preferito la strada della discrezione. Poi tutto diventa di dominio pubblico ed è necessaria una spiegazione della conduttrice. Che dice: "Da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo. Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l'episodio è diventato pubblico sento di avere un dovere di sincerità con voi e di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica. Solidarietà mia, della direttrice, dell'Azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora". Si tratta di un caso che era rimasto segreto per diversi giorni, ma è stato segnalato mercoledì su Striscia la notizia e poi approfondito da Dagospia.

Pinuccio di Striscia la notizia torna sull'argomento e indaga con la sua rubrica "Rai scoglio 24". L'inviato, senza mezzi termini e con la sua proverbiale ironia, manda in onda una clip che ripercorre altre vicende simili. "Franco Di Mare approcciò qualche collega con atteggiamenti da maschio alfa", dice Pinuccio di Striscia la notizia collegato da Viale Mazzini. Altra burrasca in Rai? Chissà. Intanto, sulla vicenda resta l'alone delle molestie in Rai, in uno studio tv, davanti a milioni di spettatori. Intanto Remigi resta in silenzio. Nessuna intervista. Parla il suo agente Andrea Di Carlo, che spara a zero nei confronti del programma e della conduttrice.