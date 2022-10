Memo Remigi: "Le ho telefonato, ma...". Cos'è successo dopo la palpata

29 ottobre 2022 a

"Solo una pacchettina": Memo Remigi parla dopo il caso scoppiato a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Il cantante e conduttore tv è stato sospeso dopo aver palpato il sedere di Jessica Morlacchi durante la trasmissione di Serena Bortone, di cui lui era ospite fisso. Ai microfoni de La Zanzara su Radio 24, Remigi si è difeso dicendo: "Una cosa ingiusta, non è stata neanche approfondita la cosa. La pacchettina sul sedere era un segno di 'buona trasmissione' come il 'merda' che si dice".

Il cantante ha detto anche di aver provato a chiamare la Morlacchi, che però avrebbe preferito non rispondergli per ora: "C’è un rapporto di amicizia e goliardia tra noi. Non ho mai molestato nessuno e la sto provando a contattare ma non risponde. Non capisco perché". Intanto sono diventate virali le immagini del gesto di Remigi. Mentre Serena Bortone dà qualche anticipazione in attesa dell'inizio del programma, sullo sfondo si vede Memo che sfiora la collega, prima sul braccio e poi sul sedere, con lei che subito gli sposta la mano.

La cantante, intanto, ha detto la sua: "Sono molto dispiaciuta e mi aspettavo almeno delle scuse immediate. Non che si inventasse delle menzogne". La Bortone invece si è scusata in diretta tv: "Remigi si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo".