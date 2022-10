In Onda, Piccolotti: "Perché ci sono le navi delle Ong", insulto all'Italia in tv

30 ottobre 2022 a

a

a

Il braccio di ferro tra le Ong e il Viminale è ricominciato. Almeno tre navi sono in questo momento nel Mediterraneo con a bordo circa 800 migranti. La richiesta di sbarco in un porto sicuro è già arrivata sia alle autorità italiane che a quelle maltesi. La linea del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, è molto chiara: stretta sugli ingressi e niente porto per le navi che non battono bandiera italiana. Il tutto però garantendo l'assistenza dei naufraghi e lo sbarco per chi versa in gravi condizioni di salute. Insomma con l'arrivo di Piantedosi al Viminale la musica è cambiata.

"A Piantedosi sono bastati pochi giorni...". Porti chiusi, un indiscreto illuminante

E adesso il fronte buonista ha cominciato a puntare il dito contro il nuovo titolare degli Interni. Già ieri è arrivato l'attacco del sindaco di Pantelleria che ha affermato di "provare vergogna da italiano per quello che sta succedendo". Ma a rincarare la dose tra i nuovi paladini dei clandestini e delle Ong c'è la Piccolotti di Sinistra italiana che, ospite a In Onda su La7, ha affermato: "Le Ong ci sono perché manca lo Stato". Una balla colossale che non si beve nessuno.

"Un ministro che ha giurato....". Soumahoro scatenato, attacco a Piantedosi e Salvini

L'Italia è sempre stata una terra di accoglienza, e lo Stato ha sempre fatto lo Stato garantendo assistenza e aiuto a chi arriva sul nostro territorio. Forse il voler dare un freno agli ingressi significa latitanza dello Stato?