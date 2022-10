L'Eredità, Flavio Insinna annuncia: "Ci sarà una grande novità"

Francesco Fredella 31 ottobre 2022 a

Flavio Insinna mette in moto la grande macchina de L'eredità, il game pre-serale di Rai1 che conquista tutti. Da sempre. Confermatissimo, alla conduzione, Flavio Insinna: si tratta della sua quinta volta consecutiva. La prima puntata andrà in onda stasera. Il conduttore, emozionantissimo per il debutto, ha rilasciato un’intervista a Tele Sette. Ci saranno conferme e novità, cambiamenti e qualcosa in più che potrebbe stupire il pubblico. Torneranno, ad esempio, Samira Lui e Andrea Cerelli: la coppia di professori. Poi arrivano due giochi inediti, dal titolo “Chi, Come, Cosa” e “La Stoccata”. “Il primo avrà per tema il mondo delle notizie curiose e impegnerà i concorrenti a scoprire dove si annidi la verità. Il secondo regalerà una nuova sfida finale tra i 2 concorrenti rimasti”, racconta Insinna a Tele Sette. Non mancherà l'inossidabile “La Ghigliottina”.



Ma per il conduttore di Rai1 arrivano anche molti impegni sul set. Ad esempio, lo vedremo con la barba lunga e bianca nel film "La stoccata vincente", accanto ad Alessio Vassallo, prossimamente su Rai1. Insinna interpreta Pietro Pizzo, papà del campione del mondo di scherma Paolo. E poi il 2 novembre condurrà una serata speciale del game dedicato all’Unicef. In studio arriveranno 7 vip pronti a sfidarsi uno contro l'altro.



L'eredità, che per anni è stato condotto dal grande Fabrizio Frizzi, continua ad essere un game di successo. “C’è anche il frutto di un lavoro di squadra”, dice nell'intervista a Tele Sette. “La gente vede me in video ma io sono parte di un esercito di persone che seleziona domande, parole, verifiche e fa accoglienza”, conclude.