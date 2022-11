Oggi è un altro giorno non va in onda: la decisione della Rai

Francesco Fredella 02 novembre 2022 a

Il programma di Serena Bortone salta. Oggi è un altro giorno non sarà in diretta. Tutto in occasione del secondo anniversario della scomparsa di Gigi Proietti, l'amatissimo attore romano. Rai 1 decide di ricordarlo con una programmazione ad hoc con l'inserimento nella programmazione di "Preferisco il Paradiso". La morte di Proietti, da due anni, ha lasciato un grandissimo vuoto. Solo qualche giorno fa è tornata a parlare Nadia Rinaldi, attrice amatissima, figlioccia di Proietti. Fu lui ad accompagnarla all'altra nel giorno del suo matrimonio. Nadia, in occasione della morte dell'attore, si era lasciata andare ad un pianto liberatorio. Tra loro c'era una grande amicizia, una grande sintonia. Nadia è stata allieva di Proietti e della sua accademia di recitazione che ha "sfornato" talenti del calibro di Enrico Brignano.

Nadia, ieri dalla Bortone, ha raccontato un po' di particolari su Proietti. "Devo dire che non mangiava tantissimo ma ti portava a bere del buon vino dopo lo show, un Greco, di solito. Amava solo il bianco e poi amava le bruschette burro e alici", ha detto. "Andavo a scuola, facevo il Liceo Artistico e ho fatto tutti i lavori possibili per mettere i soldi da parte per entrare nella scuola di Gigi. Vengo poi a sapere che si vinceva il bando di concorso e si presentarono alle audizioni 600 persone. Io dicevo sempre: 'Se mi vede Proietti mi prende', ma quando ho visto 600 persone ho detto: 'E quando mi vede a me?'. Ricordo che in platea c'erano sia Rodolfo che la Cruciani", ha ricordato ancora l'attrice. Che è riuscita a farsi strada senza alcun tipo di raccomandazione.

"Mi volevo far notare, ero figlia di nessuno, venivo da via Tiburtina. Decisi di portare Le mosche di Sartre, il monologo di Elettra che parla di questa indemoniata che si rivolge alla statua di Giove, lei va e tira l'immondizia e comincia a sbrattargli le cose addosso. Allora vado sul palco con la mia busta della spazzatura, cercando di prendere le misure per avere in riferimento un'ipotetica statua di Giove alla quale rivolgermi. Alla fine mi dico: 'Vabbè anche se non mi prende si ricorderà di me', lancio la busta e vedo lui che ha tutte le bucce di banana sulla giacca. Io per terra e lui: 'Sta figlia de na mi...'"", ha concluso nel corso dell'intervista. Ma "Oggi è un altro giorno" torna il 3 novembre 2022 con la consueta programmazione del palinsesto Rai. Tra gli ospiti annunciati ci saranno Romina Carrisi, Laura Freddi, Francesco Oppini, Antonio Mezzancella, Massimo Cannoletta e Jessica Morlacchi.