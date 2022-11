Tv Talk, "guardi che è morto": disastro di Sonia Bruganelli

05 novembre 2022 a

a

a

Clamorosa gaffe di Sonia Bruganelli a TvTalk su Rai 3. L'imprenditrice e opinionista del GfVip sui social ha una rubrica dedicata ai libri e durante l'ospitata a TvTalk ha ammesso: “C’è bisogno di lettura nella vita privata delle persone, la mia forza su Instagram è che sono pop e quindi molte persone che non arriverebbero a Ivan Cotroneo e Teresa Ciabatti... Lo sa che li conosco?”, ha detto in maniera provocatoria rivolgendosi al giornalista Riccardo Bocca, anche lui ospite della trasmissione.

"Flavio Briatore si deve ripulire. Così...": la bomba piccantissima al GfVip

Bocca, poi, ha continuato: "Non è che mi ha citato Thomas Bernhard!”. E l’opinionista ha controbattuto: "Lei è andato a cena con Bernhard?”. Qui la gaffe. "Essendo morto è difficile", ha risposto infatti il giornalista. Poi si è passato ad altro. La Bruganelli ha parlato del suo lavoro di opinionista su Canale 5 e ha lanciato una frecciatina alla ex collega Adriana Volpe: "Non dovendo fare la conduttrice o l’opinionista a vita perché ho un lavoro e anche se non lo avessi ho accumulato talmente tanto… ho la possibilità di dire tutto quello che penso, altre persone non hanno la possibilità di dire ciò. Io capisco benissimo che chi ha fatto l’opinionista con me l’anno scorso aveva altri obiettivi".

"Sonia trasferita in un'altra casa, non è...". Bonolis e la Bruganelli in crisi?

"Fare l’opinionista è comunque divisivo”, ha aggiunto la Bruganelli. Che infine ha concluso l’intervista rivelando, con una battuta, di essere più di tutti titolata per parlare del reality: “Penso di essere la più titolata a parlare perché mi sono laureata in Scienze della comunicazione con una tesi sul Grande Fratello".