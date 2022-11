Striscia la Notizia, l'ex velina Giulia Pelagatti? Pazzesco: come campa oggi

06 novembre 2022 a

Per certo, i milioni di fan di Striscia la Notizia la ricorderanno: si parla di Giulia Pelagatti, la velina mora che faceva coppia con la bionda Talisa Ravagnani. Ma la sua parabola sul bancone del tiggì satirico di Canale 5 è durata un solo anno. Anzi, molto meno dato che a causa del Covid la coppia è stata più volte sostituita dalle colleghe Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silvia. Dunque, quest'anno, ecco le nuove veline: Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca.

Ma come mai Pelagatti e Ravagnani sono state allontanate così presto dal programma di Antonio Ricci? A svelare qualche dettaglio è proprio Giulia, la quale ammette che avrebbe sognato di restare molto più tempo a Striscia la Notizia.

La Pelagatti parla di una telefonata ricevuta da Antonio Ricci, la telefonata che ha segnato la sua fine da velina: "Mi ha ringraziata tanto e poi mi ha detto: Purtroppo le linee guida del programma hanno portato a un cambiamento, ma siamo stati comunque contentissimi di averti avuto con noi". E dopo l'allontanamento da Striscia, Giulia ha lasciato Milano e l'Italia: oggi vive in Francia, a Parigi, dove lavora nel corpo di ballo di Star Academy, uno degli spettacoli più seguiti in tutto il Paese. Per il futuro, spiega, vorrebbe fare l'attrice.