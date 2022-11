Non è l'Arena, Vauro delira: "Dichiariamo guerra alla Germania"

07 novembre 2022 a

Si sono dichiarati guerra Annalisa Chirico e Vauro durante l'ultima puntata di Non è l'Arena di Massimo Giletti, andata in onda domenica 6 novembre. I due ospiti in studio si sono resi protagonisti di un siparietto tanto animato quanto divertente. Al centro della contesa, le decisioni del governo sul caso delle navi Ong nel porto di Catania.

Ad aprire il dibattito la giornalista, la quale ha preso le difese del governo facendo un paragone con le misure dell'era Covid. "Ci ricordiamo durante il Covid? Se facevamo due volte la spesa al supermercato ci beccavamo la sanzione perché c'erano delle regole durissime da rispettare che hanno tenuto gli italiani chiusi in casa per due mesi", ha spiegato. "Se domani ci sarà l'ennesimo atto di prepotenza di una nave battente bandiera straniera io mi aspetto una risposta forte da parte dello Stato italiano, altrimenti passa il messaggio che chiunque arrivi in Italia fa quello che vuole, non siamo la terra di nessuno".

Di contro, Vauro non le ha risparmiato il suo piglio satirico per contestarla. "Ha ragione, già siamo in guerra con la Russia, dichiariamo guerra anche alla Germania, alè!" ha esclamato il vignettista. "Evvai, tanto le armi passano" ha proseguito, per poi intonare l'inno di Mameli: "Fratelli d'Italia...". Ma la Chirico non ha ceduto alla provocazione e ha insistito sulla sua posizione, dicendo che: "La legge che gli italiani devono rispettare devono rispettarla anche gli stranieri, perché se io voglio andare negli Stati Uniti o in Congo c'è una frontiera e ho delle regole, dei requisiti per entrare. Non può passare l'idea che in Italia chiunque parti dall'Africa con la barca entra nel nostro Paese, quindi mi aspetto una reazione forte dallo Stato italiano". Ma anche Vauro ha insistito con la sua ironia: "Almeno il cannoneggiamento della nave tedesca?". A quel punto la Chirico si arrende: "Ah ma lei ha voglia di scherzare",