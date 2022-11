Non è l'Arena, Rita Dalla Chiesa sbotta contro Vauro: "Non ti azzardare"

07 novembre 2022 a

Rita Dalla Chiesa perde le staffe. Su Twitter la neo deputata di Forza Italia non le manda a dire a Vauro Senesi. Il vignettista è stato protagonista di un acceso botta e risposta a Non è l'Arena. Qui Vauro ha definito "Minnie" Giovanni Donzelli, attaccando il governo per la decisione di non far sbarcare la Humanity 1 a Catania. Eppure la Dalla Chiesa nota un dettaglio che proprio non le va giù: "Vauro non ti azzardare (tanto per usare un termine che piace tanto a Conte) a cantare l’Inno di Mameli ridendoci sopra".

Eppure la Dalla Chiesa non è l'unica a prendersela con l'ospite di La7. Lo stesso conduttore, Massimo Giletti, lo redarguisce davanti a tutti: "Tolga il costume - si rivolge il fumettista a Donzelli -. Vorrei capire dall'onorevole Minnie perché il complottista capitano tedesco dovrebbe ostacolare il governo italiano". Parole che non piacciono a Giletti: "No, dai Vauro...".

Intanto l'esecutivo non cede: le ong battenti bandiere straniere non sbarcheranno in Italia. Tanto che l'organizzazione non governativa tedesca presenterà la Tar del Lazio un ricorso contro il decreto del governo italiano che impedisce ai migranti rimasti a bordo della nave di salpare a terra. L'ong ha fatto sapere che avvierà un procedimento urgente al Tribunale di Catania per "garantire" il diritto dei migranti di ottenere la protezione umanitaria.