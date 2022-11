Dritto e Rovescio, Vauro straparla: "Sdraiati con la Nato. E...". Cruciani lo asfalta

04 novembre 2022 a

a

a

Sinistra in difesa dei rave-party, questa l'ultima "bizza" dei compagni. E non solo la sinistra: anche i comunisti, come il vignettista Vauro Senesi, che da sempre rivendica la sua eterna e sentita vicinanza alla falce e il martello.

"L'erede di Berlusconi?": la rivelazione di Del Debbio, parole pesanti

Il tutto avviene a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 3 ottobre dove, appunto, si discute della norma introdotta dal governo circa il divieto di rave e assembramenti in luoghi pubblici. Norma che fa discutere e che su alcuni punti intercetta anche la contrarietà di Forza Italia.

"Analfabeti e cretini": Cruciani scatenato contro i rosiconi di sinistra | Video

Ma il discorso che fa Vauro è del tutto paradossale. Parla di un governo che "addirittura si sdraia nei confronti della Nato, degli Stati Uniti" e poi chiude ai raduni illegali. Che c'entra? Boh, tanto che anche Giuseppe Cruciani, parimenti ospite in studio, lo ferma e gli fa notare: "Stiamo parlando di rave e occupazione". E a questo punto ecco che Vauro la spara sempre più grossa, sempre più grottesca: "E io ho più paura di un missile nucleare di quattro ragazzi che suonano. Ma ne avrò diritto cavolo. E allora vorrei che ci fosse una politica di sovranismo, voi che vi riempite la bocca di questa parola", conclude il vignettista comunista.