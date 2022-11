Meloni, l'ipotesi sui vertici Rai: Fuortes fatto fuori? No, ma... i rumors

09 novembre 2022 a

Il tempo stringe e tra qualche settimana Carlo Fuortes, ad Rai, potrebbe andare a colloquio con Giorgia Meloni. L'obiettivo? "Un giro d'orizzonte sul futuro dell'azienda". D'altronde il mandato di Fuortes scade nella primavera 2024 e con il nuovo governo non sono escluse novità. Stando al Corriere della Sera le ipotesi in campo sono due: un passo "di lato", in modo da affiancarlo con una figura competente nelle vesti di direttore generale.

Oppure sì un passo indietro, ma con il subentro di una figura vicina al presidente del Consiglio. Al momento tra i possibili sostituti c'è il nome di Giampaolo Rossi. Profilo sul quale non manca un piccolo ostacolo: essendo stato già consigliere Rai nel triennio scorso, subentrando cumulerebbe due mandati oltre i quali l'attuale legge non fa andare.

Ecco allora che così scadrebbe dopo un anno e mezzo, nella primavera del 2024, come tutto l'attuale cda, senza poter essere riconfermato. Per evitare il problema, bisognerebbe cambiare l'intero cda e modificare la legge. O, in caso, leggere in maniera differente la norma limitando ai soli membri eletti e non a quelli nominati "una sola rieleggibilità". Insomma, sul tavolo della Meloni non mancherà la questione Rai, l'ennesimo nodo.