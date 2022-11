Ong, Gasparri zittisce Parenzo e sinistra: "C'è un altro in difficoltà..."

08 novembre 2022 a

Maurizio Gasparri smonta le accuse che arrivano da sinistra sulla gestione della crisi migratoria da parte di Giorgia Meloni. Il senatore di Forza Italia infatti, nello studio de L'Aria che tira di Myrta Merlino, spegne il fuoco rosso sull'esecutivo che arriva da Furio Colombo e da David Parenzo. Il primo ha definito "indecente" la mossa della Meloni di bloccare lo sbarco dalle navi Ong, il secondo ha usato toni durissimi sul governo. E così, appena ne ha l'opportunità, Gasparri restituisce il favore e lancia un indovinello in studio che spiazza la stessa Merlino e i suoi ospiti: "Oltre a Meloni, c'è un altro signore che ha difficoltà a portare risultati a casa su questo tema. Tornando da un viaggio all'estero, ha detto che l'Europa non fa niente. Sapete chi è?".

Nel silenzio generale in studio Gasparri va dritto al punto: "Questa persona è Papa Francesco che in volo, conversando con i giornalisti, ha parlato dell'Europa che non fa nulla per risolvere il problema della crisi migratoria lasciando sulle spalle dell'Italia questo peso".

E in effetti il Papa era stato molto chiaro qualche giorno fa: "L'Italia non deve essere lasciata sola". Parole che però non hanno ancora avuto effetto sulle istituzioni comunitarie che come sempre preferiscono voltarsi dall'altro lato. Insomma non è il governo Meloni ad avere problemi sulla ridistribuzione dei migranti ma è l'Europa stessa che non vuole riconoscere quanto sia esteso il problema. Un problema che riguarda tutti gli Stati membri e di cui ogni governo dovrebbe farsi carico.