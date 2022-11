Belve, Alessandra Celentano: "Da quanto non faccio sesso", studio sconvolto

08 novembre 2022 a

Alessandra Celentano è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve, che andrà in onda stasera - martedì 8 novembre - su Rai2. L’insegnante di Amici ha svelato un dettaglio inedito riguardante la sua vita privata: da quando è finita la relazione con Angelo Trementozzi, che è durata circa cinque anni, non ha più avuto alcun rapporto fisico con un uomo.

“Sono casta da 13 anni - ha rivelato la Celentano, come riportato nelle anticipazioni di Davide Maggio - sono sempre stata un poi difficile: quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile”. La Fagnani non ha nascosto la sorpresa: “Cioè, mai avuto uno da più di 13 anni?”. La prof di Amici ha confermato: “Questo è un vero gossip, non lo sa nessuno”. “Vedrà quante proposte adesso…”, ha scherzato la padrona di casa.

Dalle anticipazioni risulta che sia stato toccato anche il tema del litigio in studio avuto in passato con Maria De Filippi, che le disse di non capire cosa ci facesse la Celentano ad Amici, visto che umanamente non era in grado di rapportarsi ai ragazzi. “Ci sono rimasta male - ha dichiarato l’insegnante di Amici - non ci siamo parlate per un po’, poi ci siamo chiarite”.