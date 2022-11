Ballando con le stelle, Lucarelli attacca Montesano: "Maglietta della X Mas"

13 novembre 2022 a

a

a

Polemiche su Enrico Montesano, concorrente di ’Ballando con le stelle' su Rai1. Il popolare attore comico durante le prove e gli allenamenti per la trasmissione ha indossato una maglia nera della formazione ’X Mas’, con il celebre motto: ’Memento audere semper’. Immediate le polemiche sui social network, dove video e immagini di Montesano stanno già diventando virali. Tra i primi a puntare il dito contro Montesano è stata Selvaggia Lucarelli, che è anche giudice di Ballando con le stelle.

"Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo", scrive la Lucarelli. Tantissimi già i commenti dei internauti, con molti che chiedono anche l’immediato (addirittura) allontanamento di Montesano dalla trasmissione.

Insomma è bastata una t-shirt indossata durante le prove per scatenare nuovamente le sirene di allarme per il ritorno del "fascismo". Sirene mai spente, a sinistra, da questa estate, da quando è cominciata la campagna elettorale che ha portato poi al trionfo di Giorgia Meloni e di tutto il centrodestra. Di certo la polemica su Montesano non si spegnerà a breve.