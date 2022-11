L'Eredità, lutto in diretta per Insinna: "Sarà sempre con noi"

Francesco Fredella 15 novembre 2022 a

Un grande lutto a L'Eredità, il programma di Flavio Insinna su Rai1. “Morto autore musica della ghigliottina”, si legge in Rete. La notizia corre. Commuove tutti: autori, maestranze Rai e ovviamente il conduttore. Che, prima di rivelare alla campionessa in carica l’esito della risposta data, chiede un attimo di attenzione. E dice: “Questa musica che sentite, così carica di tensione e di sfumature, con il gong e le suggestioni che evoca, è stata composta da Fabrizio Sciannameo, assieme a Tommaso Casigliani”.

Una colonna portante di questo gioco, per anni condotto dall'amato Fabrizio Frizzi. Ora, Insinna si lascia andare e preso dalla commozione commenta: "Fabrizio Sciannameo sarà sempre con noi, lui è qua. Sarà sempre qui con la sua musica della ghigliottina". Poi ancora: "Noi siamo una piccola ma bellissima famiglia e volevamo condividere con voi telespettatori il nostro dispiacere dedicando un pensiero a lui. Ci tenevamo a dirvi questo con grande semplicità, e mandare un pensiero non solo a Fabrizio Sciannameo, ma anche alla sua famiglia".

Intanto, il gioco va avanti a ritmo spedito. Sfumano 90 mila euro e la mancata vittoria della campionessa fa irrigidire il mondo dei social, che da sempre segue le vicende dei concorrenti a L'eredità. La parola che avrebbe dovuto scoprire è SORPRESA’. Ma c'è stata una delusione, proprio come quella che aveva immaginato. "La delusione è tua e nostra nel dirti che la parola non è, appunto, delusione, bensì sorpresa”, dice Insinna. Niente da fare per la campionessa. La prossima volta potrebbe essere più fortunata.